Совершенствуя характеристики смартфонов-флагманов, производители не забывают улучшать и бюджетники. Так, держа в руках Realme C11, не сразу можно догадаться, что это очень недорогое устройство.

24 канал уже опробовал новинку поэтому можем рассказать, что интересного она предлагает.

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Дизайн и эргономика

Realme C11 получил пластиковый корпус, но честно говоря ощущения "дешевизны" нет, ни в отношении внешнего вида, ни держа в руках. Мне в руки попала модель в мятном цвете – выглядит смартфон очень стильно.

Также корпус получил рельефную фактуру, это практичное решение, ведь так меньше шансов, что устройство выскользнет из руки. Кроме того, на таком корпусе значительно меньше заметны царапины, или другие незначительные повреждения.



Realme C11 получил трендовый безрамочный дисплей / Фото 24 канал

Что касается фронтальной стороны, то здесь тоже все стильно – безрамочный дисплей с небольшим каплевидным вырезом вверху экрана. Именно там разместили фронтальную камеру.

Здесь предусмотрена IPS-матрица с разрешением 1560х720 пикселей. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма.



Комплектация Realme C11/ Фото 24 канал

Дисплей оказался очень достойным как для смартфона в этой категории. В общем, смартфон обеспечивает хорошую цветопередачу и углы обзора.

Производительность

Realme C11 работает на базе процессора MediaTek Helio G35 в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Конечно, с такими показателями об игровых возможностях смартфона даже не стоит говорить. Однако, в целом устройство работает "шустро" - никаких торможений или глюков.

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Новинка функционирует под управлением операционной системы Android 10 в паре с фирменной оболочкой от Realme.



Realme C11 выглядит очень стильно Фото 24 канал

Автономность

Батарея – одно из существенных преимуществ Realme C11. ЕЕ емкость составляет 5000 мач. Этого достаточно для полноценной работы смартфона в течение двух дней. Очень неплохой показатель, как для такого ультрабюджетника.

Камера

Камеры можно считать еще одним преимуществом новинки. На свою цену снимает смартфон очень неплохо. Его основная камера имеет два модуля-на 13 Мп и 2 Мп.



Как фотографирует Realme C11 / Фото 24 канал Как фотографирует Realme C11 / Фото 24 канал



Как работает зум Realme C11 / Фото 24 канал Как работает зум Realme C11 / Фото 24 канал

Дополнительный датчик предназначен для фото с размытием фона. Кстати снимки в режиме "портрет" может делать 5-мегапиксельная фронтальная камера.

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Портретный режим фронтальной камеры Realme C11 / Фото 24 канал

Цена

Сейчас Realme C11 на украинском рынке можно приобрести за 2 999 гривен. Поэтому если возникает вопрос стоит ли его брать, то можно смело сказать – это одино из лучших сравнений цена/качество на рынке.