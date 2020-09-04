В магазине Steam стартовало сразу несколько распродаж, одна из них посвящена играм издателя 505 Games – Death Stranding можно купить со скидкой 25%, а Control – 20%.

Стоит обратить внимание, что большинство игр будут доступны по акции в течение нескольких дней, отмечает 24 канал. Например, тайтлы издателя 505 Games доступны со скидкой только до 8 сентября. Интересно В PS Store началась масштабная распродажа хитов: The Last of Us Part II впервые отдают со скидкой Самые интересные предложения в Steam: Death Stranding – 1 349 гривен (-25%) Control Ultimate Edition – 540 гривен (-20%) Bloodstained: Ritual of the Night – 239 гривен (-50%) Assetto Corsa Competizione – 239 гривен (-50%) Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 119 гривен (-60%) Rainbow Six Bundle – 511 гривен (-32%) CRYSIS TRILOGY – 447 гривен (-87%) STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 359 гривен (-70%) Dragon Age Inquisition-Game of the Year Edition – 359 гривен (-70%) The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY – 173 гривны (-70%) Mass Effect: Andromeda, издание Deluxe – 319 гривен (-60%) Call of Duty: WWII – 530 гривен (-67%) XCOM 2 – 169 гривен (-75%) Warhammer: Vermintide 2 – 94 гривны (-75%) Mirror's Edge Catalyst – 280 гривен (-60%) Black Desert – 14 гривен (-91%) The Sims 4 – 299 гривен (-75%)