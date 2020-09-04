В Steam снова скидки – на этот раз до 90%
В магазине Steam стартовало сразу несколько распродаж, одна из них посвящена играм издателя 505 Games – Death Stranding можно купить со скидкой 25%, а Control – 20%.
Стоит обратить внимание, что большинство игр будут доступны по акции в течение нескольких дней, отмечает 24 канал. Например, тайтлы издателя 505 Games доступны со скидкой только до 8 сентября.
Интересно В PS Store началась масштабная распродажа хитов: The Last of Us Part II впервые отдают со скидкой
Самые интересные предложения в Steam:
Death Stranding – 1 349 гривен (-25%)
Control Ultimate Edition – 540 гривен (-20%)
Bloodstained: Ritual of the Night – 239 гривен (-50%)
Assetto Corsa Competizione – 239 гривен (-50%)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 119 гривен (-60%)
Rainbow Six Bundle – 511 гривен (-32%)
CRYSIS TRILOGY – 447 гривен (-87%)
STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 359 гривен (-70%)
Dragon Age Inquisition-Game of the Year Edition – 359 гривен (-70%)
The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY – 173 гривны (-70%)
Mass Effect: Andromeda, издание Deluxe – 319 гривен (-60%)
Call of Duty: WWII – 530 гривен (-67%)
XCOM 2 – 169 гривен (-75%)
Warhammer: Vermintide 2 – 94 гривны (-75%)
Mirror's Edge Catalyst – 280 гривен (-60%)
Black Desert – 14 гривен (-91%)
The Sims 4 – 299 гривен (-75%)