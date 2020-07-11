Илон Маск пообщался с семьей выдающегося украинского и советского ученого, конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Королева. Он также назвал его "одним из лучших".

Об этом сам основатель компании Space X написал в своем твиттере.

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Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших,

– коротко заметил он.

При этом Маск написал фамилию Королева и на украинском, и на русском языках.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Внук академика Андрей Королев уже подтвердил эту информацию, пишут росСМИ. По его словам, он общался с Маском около 20 минут.

"Он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки", – подчеркнул Андрей Королев.

В то же время, в "Роскосмосе" решили в очередной раз придраться к Маску и "показать свои права" на Королева.

Под твитом Маска с официальной страницы российской корпорации появилс ответ: "Он был лучшим" (Королев – 24 канал).

He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7 — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020

Обратите внимание! Несмотря на то, что Россия гордится достижениями Сергея Королева и называет его "своим", академик был репрессирован и с 1938 года отбывал срок на Колыме, а затем в Казани.