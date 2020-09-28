В середине сентября компания Apple представила новое поколение "умных" часов Apple Watch Series 6. Среди новых фишек – определение уровня насыщения крови кислородом. Однако эксперты говорят, эта функция является абсолютно бесполезной.

Как пишет издание Washington Post, их журналисты протестировали новую услугу. Они отметили, что функция не отличается высокой точностью, поэтому она бесполезна, передает gizchina.

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Кстати, даже в Apple ранее заявили, что этот сенсор не является медицинским устройством.

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Журналист Washington Post Джеффри Фаулер проверил работу Apple Watch Series 6, сравнивая его с оксиметром, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В большинстве случаев часы и медицинский оксиметр демонстрирует расхождение на 2-3 %. Правда, иногда результаты совпадают, а в некоторых случаях результат Apple Watch Series 6 показывал на 7% ниже, чем медицинский оксиметр.

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Джеффри Фаулер также обращает внимание на особенности работы оксиметра при использовании ремешков Solo Loop. Так, использование ремешка меньшего размера позволяет снизить вероятность отклонения в показаниях часов, но это приводит к появлению следов на руке пользователя.