Неделю назад Microsoft выпустила два новых обновления Windows 10, цель которых заключалась в исправлении нескольких уязвимостей и ошибок. Но вместе с тем очередной "вторник патчей" принес некоторым пользователям сразу несколько новых проблем, включая пресловутый BSOD. Специально для "пострадавших" в сети уже появились способы устранения возникших неполадок.

Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 10 под номерами KB4579311 и KB4577671 13 октября. Вскоре после этого некоторые владельцы ПК начали сообщать на форумах поддержки Microsoft и на страницах Reddit о некорректной работе своих устройств, сообщает TechRadar.

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Какие проблемы принесло обновление Windows

Некоторые пользователи столкнулись с зацикливанием загрузки и невозможностью установки обновлений, при этом переход на ручной режим их инсталляции был недоступен. Пользователям, которые столкнулись с этой проблемой, рекомендуется приостановить получение апдейтов в службе Windows Update и подождать, пока Microsoft не устранит ошибки.



Свежее обновление принесло немало хлопот пользователям Windows 10

Поступали сообщения и о более серьезных сбоях в работе ОС, включая "синий экран смерти". Кроме того, некоторые "пострадавшие" рассказали о проблемах со звуком и выводом документов на печать. Также поступали жалобы на невозможность работы с проводником.

Реакция Microsoft

Компания пока не отреагировала на багрепорты – согласно отзывам пользователей, исправить неполадки в работе компьютера помогает только ручное удаление патчей.