Через три месяца после анонса новой версии оболочки One UI 3.0 компания Samsung назвала примерные даты релиза и рассказала о новых функциях. Уже скоро обновление выйдет из статуса бета-версии.

Информация об обновлении появилась на официальном сайте компании Samsung.

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Сообщается, что выход обновления с One UI 3.0 начнется в этом месяце. Сначала для Galaxy S20, а потом для Galaxy Note 20. Также стоит ожидать обновления для Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 и Galaxy Z Fold 2. Вероятно, в ближайшие месяцы апдейт доберется и до еще большего количества смартфонов и планшетов топового и среднего уровня.



One UI 3.0 для Samsung Galaxy / Фото Samsung

Что нового

Среди основных функций – обновленный интерфейс панели быстрых настроек и уведомлений, виджет управления мультимедиа в стиле Android 11, который упрощает переключение между разными медиаплеерами и вывод звука. Также переделали виджеты экрана блокировки, улучшили такие функции как Knox, Smart Switch и Flex Mode.



One UI 3.0 для Samsung Galaxy / Фото Samsung

Функция мультиактивного окна, которая присутствует в Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 и серии Galaxy Tab S7, также получит новые опции, которые упростят многозадачность. Добавят Dual Preview и Rear Cam Selfie. Также с One UI 3.0 будут доступны полноэкранные видеозвонки с масками AR Emoji.