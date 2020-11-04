Назвали дату выхода One UI 3.0 для смартфонов Samsung Galaxy
Через три месяца после анонса новой версии оболочки One UI 3.0 компания Samsung назвала примерные даты релиза и рассказала о новых функциях. Уже скоро обновление выйдет из статуса бета-версии.
Информация об обновлении появилась на официальном сайте компании Samsung.
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Сообщается, что выход обновления с One UI 3.0 начнется в этом месяце. Сначала для Galaxy S20, а потом для Galaxy Note 20. Также стоит ожидать обновления для Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 и Galaxy Z Fold 2. Вероятно, в ближайшие месяцы апдейт доберется и до еще большего количества смартфонов и планшетов топового и среднего уровня.
One UI 3.0 для Samsung Galaxy / Фото Samsung
Что нового
Среди основных функций – обновленный интерфейс панели быстрых настроек и уведомлений, виджет управления мультимедиа в стиле Android 11, который упрощает переключение между разными медиаплеерами и вывод звука. Также переделали виджеты экрана блокировки, улучшили такие функции как Knox, Smart Switch и Flex Mode.
One UI 3.0 для Samsung Galaxy / Фото Samsung
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