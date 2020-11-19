Samsung решила отменить преждевременный выпуск бета-версии фирменной оболочки One UI 3.0 на базе операционной системы Android 11 для смартфонов линейки Galaxy и попытаться решить основные проблемы.

Компания Samsung представила бета-версию фирменной оболочки One UI 3.0. Однако пользователи Galaxy S10 продолжают ждать. Как сообщают участники бета-тестирования, после установки обновления смартфоны стали очень быстро разряжаться, особенно это заметили владельцы серии Note10. Поэтому Samsung решила отложить начало бета-тестирования для более старых устройств, таких как Galaxy S10, пишет Mydrivers.

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Что известно

Кроме того One UI 3.0 не позволяет запускать некоторые программы. Задержку бета-тестирования подтверждает менеджер отдела программного обеспечения на официальном форуме Samsung в Южной Корее. Также подтверждено, что после установки обновления некоторые программы перестали работать.

Бета-версия серии S10, как сообщается, была близка к запуску, но Samsung решила отменить преждевременный выпуск и решить основные проблемы. Кроме того, пока отложена бета-версия One UI 3.0 для Galaxy Z Flip и Z Fold2.