Новая линейка смартфонов от Apple, iPhone 12, вышла не так давно. Поэтому обозреватели все еще активно тестируют все модели, сравнивая их с другими актуальными нынешними экземплярами от других производителей. На этот раз блогер сравнил камеры 16 смартфонов.

Youtube-блогер с ником MKBHD, каждый год проводит собственный слепой тест камер смартфонов во время которого дает своим зрителям выбор между снимками с разных смартфонов. Ютубер опубликовал результаты своего тестирования и оказалось, что iPhone 12 Pro Max проиграл камере OnePlus 8T, пишет 9to5Mac.

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Что известно

Тест не имеет какого-либо научного характера, а его основная цель выявить, с какого устройства фотографии люди считают лучшими, исключительно на основе изображений. Несколько дней подряд он делился фотографиями в своих соцсетях, чтобы зрители могли проголосовать за тот или иной снимок.

Which photo is better? N or O? (Poll) — Marques Brownlee (@MKBHD) November 24, 2020

В прошлом году iPhone 11 Pro проиграл фото сделанному на OnePlus 7T Pro. Так произошло и в этом году.

Фотографии были сделаны на 16 различных смартфонов, включая:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra,

Pixel 5,

Huawei Mate 40,

iPhone SE

iPhone 12 Pro Max.

Оба смартфона Apple проиграли своим соперникам в слепом тесте.

В сравнении камер iPhone SE и Moto Edge+, люди предпочли смартфон от Motorola. После этого снимок, сделанный на iPhone 12 Pro Max, сравнили с фото OnePlus 8T, и iPhone снова проиграл.

Две лучшие фотографии, согласно выбору людей, сделаны на Zenfone 7 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra.

Победителем вышел Zenfone 7 Pro.

Смотрите как проходило тестирование камер: видео