Китайский бренд OnePlus хорошо известен выпуском флагманских смартфонов. Но постепенно компания расширяет сферу деятельности. Так, сейчас стало известно, что производитель готовит свои первые умные часы.

На официальном Twitter-канале компании уже появился первый тизер будущих смарт-часов.

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Что известно

Похоже, компания работает над девайсом уже давно. Потому что обнародованный эскиз датируется 2016 годом. Также В OnePlus добавили, что экосистема устройств вскоре пополнится новыми продуктами.

Ранее в августе этого года часы OnePlus Watch заметили в базе данных сингапурского регулятора IMDA (Infocomm Media Development Authority). Поэтому есть большая вероятность, что официальный анонс состоится в ближайшие несколько недель.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time pic.twitter.com/r6RIILU8AQ — OnePlus (@oneplus) October 14, 2020

В 2016 году соучредитель OnePlus Карл Пэй, который недавно покинул компанию, поделился набросками умных часов. По слухам, именно тогда компания планировала выйти на рынок нательных девайсов, однако в последний момент анонс отменили. Так как устройство"не соответствовало высоким стандартам бренда".