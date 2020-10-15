OnePlus готовит свои первые смарт-часы: появился тизер
Китайский бренд OnePlus хорошо известен выпуском флагманских смартфонов. Но постепенно компания расширяет сферу деятельности. Так, сейчас стало известно, что производитель готовит свои первые умные часы.
На официальном Twitter-канале компании уже появился первый тизер будущих смарт-часов.
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Что известно
Похоже, компания работает над девайсом уже давно. Потому что обнародованный эскиз датируется 2016 годом. Также В OnePlus добавили, что экосистема устройств вскоре пополнится новыми продуктами.
Ранее в августе этого года часы OnePlus Watch заметили в базе данных сингапурского регулятора IMDA (Infocomm Media Development Authority). Поэтому есть большая вероятность, что официальный анонс состоится в ближайшие несколько недель.
В 2016 году соучредитель OnePlus Карл Пэй, который недавно покинул компанию, поделился набросками умных часов. По слухам, именно тогда компания планировала выйти на рынок нательных девайсов, однако в последний момент анонс отменили. Так как устройство"не соответствовало высоким стандартам бренда".