Компания OnePlus пошла на довольно странный шаг, ограничив обновление своих бюджетных моделей. Это касается смартфонов линейки Nord-N10 и N100.

С самого начала своего существования компания OnePlus выпускала высококлассные смартфоны за приемлемые деньги. Самая первая модель вообще продавалась практически по себестоимости. Подобной стратегии следует и линейка Nord. Однако, как стало известно, за такую особенность приходится расплачиваться программным обеспечением: Nord N10 5g и N100 получат только одно крупное обновление Android, пишет 9to5google.

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Что известно

Представитель OnePlus подтвердил эту информацию. Он заявил, что гарантирует пользователям своих самых доступных устройств только одно обновление версии Android. Пользователей это расстроило, особенно если учесть политику компании по отношению к своим другим смартфонам. Таким образом, N10 и N100, которые вышли на рынок под управлением Android 10, остановятся на Android 11, которая уже устанавливается на флагманский OnePlus 8T, вышедший на рынок раньше, чем N10 и N100.

Кроме того, компания заявила, что ее бюджетные устройства будут получать обновления системы безопасности только два года, но не вспомнила, как часто они будут приходить.