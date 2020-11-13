Смартфон линейки Nord стал первым в истории OnePlus, который относится к среднему классу. Ранее компания выпускала только флагманы. OnePlus Nord оказался очень популярным, поэтому неудивительно, что производитель уже работает над его преемником.

Как пишет Phonearena, новинка имеет кодовое название Denniz. Также есть слухи, что этот смартфон будет называться Nord SE.

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Что известно

По словам аналитика Макса Джамбори, преемник OnePlus Nord, как и его предшественник, будет работать на базе чипсета производства Qualcomm. Также он сможет похвастаться обновленным блоком основной камеры и AMOLED-матрицей с частотой обновления 120 Гц.

Второе поколение OnePlus Nord должно выйти на рынок в следующем году.

Как известно, первый смартфон серии Nord работает на середнебюджетном процессоре Qualcomm Snapdragon 765G. Он оснащен хорошей камерой с главным датчики на 48 Мп, 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

Сейчас в Украине смартфон Nord можно купить за 12 999 гривен.