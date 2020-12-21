OnePlus показала концепт смартфона, который меняет цвет корпуса: видео
Компания OnePlus показала оригинальный экспериментальный смартфон. Это 8T Concept, который умеет менять цвет задней панели корпуса, в зависимости от обстоятельств или по сигналам от датчиков.
Как сообщает TechCrunch, разработчики использовали одну из технологий: ECMF, или Electronic Color, Material and Finish.
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Как это работает
Суть заключается в использовании особой пленки на основе оксида металла, которая может менять окраску под воздействием напряжения. В частности, в концептуальном виде цвет переключается с темно-синего на белый.
OnePlus видит несколько практических применений. В частности, благодаря изменению цвета смартфон сможет информировать пользователя о пропущенных звонках или поступивших сообщениях.
Концептуальный смартфон OnePlus: видео
Кроме того, изменение цвета может быть синхронизировано с дыханием владельца. Правда, здесь требуется использование специального сенсора волн миллиметрового диапазона. Это позволит реализовать дополнительные фитнес-функции.
Но, подчеркнем, OnePlus 8T Concept – это лишь концептуальная разработка. Неизвестно будет ли применена технология в каких-то коммерческих смартфонах.
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