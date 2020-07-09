Вскоре после презентации OnePlus 8 Pro первые покупатели обнаружили оригинальный способ съемки на камеру смартфона с использованием специального режима. С его помощью устройство было способно буквально видеть сквозь предметы. Но через некоторое время с активацией "рентгена" стали возникать проблемы, а позже компания вообще "порезала" эксклюзивную функцию, полностью изменив алгоритм ее работы.

Ситуация с фотохромной камерой вышла неоднозначной: сначала это было главной фишкой флагмана, а потом компания решила ее отключить с помощью рассылки очередного обновления прошивки, напоминает androidauthority. По заявлению представителей компании, все не так однозначно: фильтр в OxygenOS никто не отключал.

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Как теперь работает "рентген" камера

Невозможность активировать "рентгеновский режим" после апдейта связан вовсе не с желанием компании ограничить функциональность смартфона, а с изменением алгоритма съемки. Журналисты издания AndroidAuthority провели несколько тестов и пришли к выводу, что фотохромный фильтр теперь работает только при хорошем уровне освещения. Соответствующее сообщение выводится на дисплей устройства каждый раз, когда датчик недополучает необходимое количество света.



Камера сообщает о недостаточном количестве света

Как оказалось, сам фильтр для фотографий в OxygenOS 10.5.10 действительно сохранился, но активация режима требует определенных окружающих условий, а "рентгеновская" функция, которая, похоже, была сюрпризом для самих разработчиков, все же исчезла.