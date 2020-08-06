Онлайн-суд над подростком, ломавшим аккаунты звезд, сорвали пранкеры
В США стартовал судебный процесс над 17-летним Грэмом Кларком, которого подозревают во взломе более чем сотни аккаунтов звезд в Twitter. Попытка провести онлайн-заседание едва не потерпела фиаско: его попытались сорвать пранкеры.
Пранкеры включали во время онлайн-заседания порно и музыку
Суд над Грэмом Кларком проходит в штате Флорида. Об этом информирует BBC.
Подробно Только что закончил школу: в США поймали хакера, который взломал 130 аккаунтов знаменитостей в Twitter
К видеоконференции в ZOOM подключились пранкеры. Вероятно, это произошло из-за того, что для онлайн-встречи не установили пароль.
Незваные гости включали порно, громкую музыку, а также, не стесняясь, ругались. Не помог даже перерыв, который объявил судья. После паузы пранкеры снова взялись за свое.
Несмотря на препятствия, судья таки завершил заседание и решил не уменьшать сумму залога для подозреваемого в 750 тысяч долларов. Этого ранее просили адвокаты Кларка. Также служитель Фемиды отметил: в следующий раз лично убедится, что пароль установили.
На фото журналиста – реакция судьи на происходящее:
Коротко об инциденте со взломом аккаунтов знаменитостей в Twitter
- 15 июля Twitter-аккаунты десятков знаменитых людей взломали. А дальше от их имени мошенники попросили у читателей денег в биткоинах, которые пообещали вернуть завтра – только вдвое больше.
- В частности, хакеры взломали аккаунты Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, бывшего вицепрезидента США Джозефа Байдена, и много других.
- Хакеры получили доступ к 130 аккаунтам знаменитостей в Twitter, и не только могли писать от имени владельца страницы, но читать их частные сообщения.
- Американцы через мошеннические твиты осуществили около 415 денежных онлайн-переводов на сумму 117 457,58 доллара США.
- Задержанные по делу: 19-летний Мейсон Шеппард из Великобритании, 22-летний Нима Фазели и 17-летний Грэм Кларк из США.
- Именно Грэма Кларка считают инициатором идеи и, на его беду, во Флориде, откуда он родом, его могут судить, как взрослого.