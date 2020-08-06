В США стартовал судебный процесс над 17-летним Грэмом Кларком, которого подозревают во взломе более чем сотни аккаунтов звезд в Twitter. Попытка провести онлайн-заседание едва не потерпела фиаско: его попытались сорвать пранкеры.

Пранкеры включали во время онлайн-заседания порно и музыку

Суд над Грэмом Кларком проходит в штате Флорида. Об этом информирует BBC.

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К видеоконференции в ZOOM подключились пранкеры. Вероятно, это произошло из-за того, что для онлайн-встречи не установили пароль.

Незваные гости включали порно, громкую музыку, а также, не стесняясь, ругались. Не помог даже перерыв, который объявил судья. После паузы пранкеры снова взялись за свое.

Обратите внимание! Пранкеры присоединились к онлайн-заседанию, представившись корреспондентами CNN и BBC.

Несмотря на препятствия, судья таки завершил заседание и решил не уменьшать сумму залога для подозреваемого в 750 тысяч долларов. Этого ранее просили адвокаты Кларка. Также служитель Фемиды отметил: в следующий раз лично убедится, что пароль установили.

На фото журналиста – реакция судьи на происходящее:

How the judge in charge of the proceeding didn't think to enable settings that would prevent people from taking over the screen is beyond me. My guess is he didn't know he could. This guy's reaction sums it up. pic.twitter.com/Zz9aVc5iIg — briankrebs (@briankrebs) August 5, 2020

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