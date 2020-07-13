В США заявили, что могут запретить китайские соцсети, в частности, и TikTok. Накануне власть Индия заблокировала это приложение для всех пользователей. Причина – угроза национальной безопасности, поскольку программа якобы ворует персональные данные. Эксперт по цифровой безопасности Николай Костинян считает, что для безопасности отдельно взятого пользователя в Украине TikTok не представляет угрозу.

Причиной запрета китайских программ является именно геополитический вопрос. И именно это является главной характеристикой приложений и социальных сетей, которая сейчас важна. То есть, говорится, что TikTok, WeChat – китайские, Facebook – американский, Вконтакте и Одноклассники – русские. Об этом Николай Костинян рассказал в утреннем шоу на 24 канале.

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Он отметил, что Китай еще недавно не был недружественной страной для Штатов, однако сейчас все изменилось. И некоторые даже говорят о новой холодной войне между США и Китаем.

Эксперт по цифровой безопасности добавил, что любые из этих приложений или социальных сетей собирают очень много данных о пользователях. И какие-то проблемы с безопасностью разные исследователи находят периодически тоже практически повсюду.

Вопрос геополитики, национальной принадлежности – действительно важен. Потому что выходит, что российская власть и силовики имеют доступ к данным, которые обрабатываются и собираются российскими социальными сетями. Американские – американскими, китайские – китайскими,

– объяснил он.

По его словам, в публикациях относительно опасности TikTok говорится именно о национальной угрозе, а не личной для пользователя. Почти все остальные приложения тоже собирают данные, и пользователи на это соглашаются, когда их устанавливают.

Как TikTok может представлять угрозу национальной безопасности

Николай Костинян объяснил что потенциально может произойти, если американский военный на рабочее устройство установит китайскую программу, которая будет собирать определенные данные.

Если речь идет о сотруднике, который имеет доступ к важным корпоративным данным в какой-то огромной американской корпорации.

"Но если касается обычных пользователей, тем более из Украины, я не вижу никаких проблем для безопасности конкретного пользователя. То есть, я не вижу причин переставать пользоваться TikTok", – отметил он.

Также эксперт по цифровой безопасности объяснил, что пользователи предоставляют доступ к своим данным при установке, значит это не кража.

Когда я ставлю в магазине приложений какое-то приложение, я могу посмотреть все разрешения, которые оно должно получить. Он не то, что украл что-то, мы сами дали разрешение,

– рассказал Николай Костянин.

И отметил, что в последних версиях андроида можно для конкретного приложения после установки выключить какие-то отдельные доступы. Например, к камере, микрофону.

"В целом, если мы считаем разработчиков TikTok и китайские спецслужбы нашими оппонентами, тогда не стоит пользоваться этим приложением и вообще ставить себе на смартфон", – прокомментировал эксперт по цифровой безопасности.

Что известно о запрете TikTok в разных странах

Индия заблокировала 59 китайских мобильных приложений для своих граждан. На первом месте в списке блокировок – видеосервис TikTok. Такое постановление выпустило Министерство информационных технологий страны, поскольку это наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США рассматривает запрет TikTok и других китайских программ. Это заявление появилось на фоне напряженных отношений США и Китая.

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