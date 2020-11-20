Opera получила проигрыватель, через который можно пользоваться Spotify, Apple Music или YouTube
Хотя браузер Opera сейчас не может похвастаться популярностью, он продолжает развиваться, получая новые функции. Некоторые из них выглядят довольно интересно. Так, в последней версии браузера появился собственный музыкальный проигрыватель, который делает более комфортным и удобным взаимодействие с популярными сервисами Spotify, Apple Music и YouTube Music.
Речь идет об инструменте "Проигрыватель", который появился в боковой панели обозревателя, сообщает 24 канал. С его помощью пользователь буквально одним кликом может получить доступ к одному из упомянутых музыкальных сервисов.
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Как работает новая функция
Интересной особенностью является то, что для управления воспроизводящейся музыкой в меню возвращаться не нужно. Делать это можно с помощью соответствующих клавиш или же всплывающего меню, появляющегося при наведении курсора мыши на значок проигрывателя в боковой панели.
Начало работы
Для старта использования новой функции достаточно авторизоваться в любом музыкальном сервисе, после чего можно приступать к прослушиванию музыки. Стоит отметить, что разработчики постарались сделать проигрыватель максимально привлекательным, добавив ему некоторые дополнительные возможности. Например, он автоматически прекращает проигрывание музыки, если пользователь запускает аудио или видео в одной из вкладок браузера.
Управление отдельными приложениями потоковой передачи музыки или вкладками в браузере может быть утомительным: все мы знаем, что музыка продолжает воспроизводиться поверх видео, которое мы хотим просмотреть. Мы исправили это с помощью функции "плеер",
– объяснили разработчики Opera.
Уже сейчас данная функция доступна в новых версиях браузера Opera для платформ Windows, Linux и macOS.
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