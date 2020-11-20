Хотя браузер Opera сейчас не может похвастаться популярностью, он продолжает развиваться, получая новые функции. Некоторые из них выглядят довольно интересно. Так, в последней версии браузера появился собственный музыкальный проигрыватель, который делает более комфортным и удобным взаимодействие с популярными сервисами Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Речь идет об инструменте "Проигрыватель", который появился в боковой панели обозревателя, сообщает 24 канал. С его помощью пользователь буквально одним кликом может получить доступ к одному из упомянутых музыкальных сервисов.

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Как работает новая функция

Интересной особенностью является то, что для управления воспроизводящейся музыкой в меню возвращаться не нужно. Делать это можно с помощью соответствующих клавиш или же всплывающего меню, появляющегося при наведении курсора мыши на значок проигрывателя в боковой панели.

Начало работы

Для старта использования новой функции достаточно авторизоваться в любом музыкальном сервисе, после чего можно приступать к прослушиванию музыки. Стоит отметить, что разработчики постарались сделать проигрыватель максимально привлекательным, добавив ему некоторые дополнительные возможности. Например, он автоматически прекращает проигрывание музыки, если пользователь запускает аудио или видео в одной из вкладок браузера.

Управление отдельными приложениями потоковой передачи музыки или вкладками в браузере может быть утомительным: все мы знаем, что музыка продолжает воспроизводиться поверх видео, которое мы хотим просмотреть. Мы исправили это с помощью функции "плеер",

– объяснили разработчики Opera.

Уже сейчас данная функция доступна в новых версиях браузера Opera для платформ Windows, Linux и macOS.