Китайская компания Oppo на своем мероприятии Inno Day показала смартфон Oppo X 2021 с экраном, который растягивается. Диагональ OLED-дисплея в обычном состоянии составляет 6,7 дюйма.

Как это работает

Все благодаря двум электромоторам внутри смартфона, которые могут выдвигать часть корпуса, тем самым увеличивая размер экрана до 7,4 дюйма: увеличенный размер пригодится при просмотре кино или для игр.

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Производитель отметил, что такая конструкция удобнее, чем сложные смартфоны. В таком режиме корпус получается тоньше и прочнее, а размер экрана можно отрегулировать в зависимости от сценария использования. О технической составляющей новинки информации нет. Только известно, что задняя камера смартфона с тремя датчиками и вспышкой.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm — OPPO (@oppo) November 17, 2020

Важно, что "растягивание" происходит полностью автоматически. Как заверили в OPPO, решение с двумя электромоторами позволяет полностью избавиться от каких-либо видимых складок на дисплее.

Поскольку гибкий экран не имеет традиционного стеклянного покрытия – он не такой жесткий. Для этого инженеры OPPO разработали специальную металлическую пластину с гребенчатой структурой. При раскрытии одна из частей перемещается вместе с дисплеем, обеспечивая прочную подкладку по всей площади и гарантируя, что он будет оставаться идеально гладким.



Смартфон Oppo X 2021 представлен на Oppo Inno Day

Для защиты механизма и всех составляющих была разработана специальная динамическая рамка, состоящая из внешней фиксированной части и выдвижной внутренней. Благодаря этому во время раскрытия устройства не образуется никаких зазоров в корпусе, куда могла бы попасть пыль или другие частицы.

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В ходе презентации было продемонстрировано, что устройство способно раскрываться на нужную длину в зависимости от активного контента. Например, экран может подстраиваться под соотношение сторон фильма, чтобы при просмотре сверху и снизу не было черных полос. Кроме того, OPPO переделала пользовательский интерфейс, чтобы он адаптировался под размер дисплея.

Oppo X 2021 – только концепт. В компании не сообщили, выйдет ли телефон на рынок.