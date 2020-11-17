Oppo представила смартфон X 2021 с экраном, который растягивается
Китайская компания Oppo на своем мероприятии Inno Day показала смартфон Oppo X 2021 с экраном, который растягивается. Диагональ OLED-дисплея в обычном состоянии составляет 6,7 дюйма.
Как это работает
Все благодаря двум электромоторам внутри смартфона, которые могут выдвигать часть корпуса, тем самым увеличивая размер экрана до 7,4 дюйма: увеличенный размер пригодится при просмотре кино или для игр.
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Производитель отметил, что такая конструкция удобнее, чем сложные смартфоны. В таком режиме корпус получается тоньше и прочнее, а размер экрана можно отрегулировать в зависимости от сценария использования. О технической составляющей новинки информации нет. Только известно, что задняя камера смартфона с тремя датчиками и вспышкой.
Важно, что "растягивание" происходит полностью автоматически. Как заверили в OPPO, решение с двумя электромоторами позволяет полностью избавиться от каких-либо видимых складок на дисплее.
Поскольку гибкий экран не имеет традиционного стеклянного покрытия – он не такой жесткий. Для этого инженеры OPPO разработали специальную металлическую пластину с гребенчатой структурой. При раскрытии одна из частей перемещается вместе с дисплеем, обеспечивая прочную подкладку по всей площади и гарантируя, что он будет оставаться идеально гладким.
Смартфон Oppo X 2021 представлен на Oppo Inno Day
Для защиты механизма и всех составляющих была разработана специальная динамическая рамка, состоящая из внешней фиксированной части и выдвижной внутренней. Благодаря этому во время раскрытия устройства не образуется никаких зазоров в корпусе, куда могла бы попасть пыль или другие частицы.
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В ходе презентации было продемонстрировано, что устройство способно раскрываться на нужную длину в зависимости от активного контента. Например, экран может подстраиваться под соотношение сторон фильма, чтобы при просмотре сверху и снизу не было черных полос. Кроме того, OPPO переделала пользовательский интерфейс, чтобы он адаптировался под размер дисплея.
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