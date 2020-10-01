На украинском рынке новая Reno4 серия смартфонов представлена двумя гаджетами: Reno4 Pro и Reno4 Lite. Смартфоны отличаются широкими возможностями камер и усовершенствованным алгоритмом ночной съемки, поддержкой технологии быстрой зарядки и уникальным пользовательским интерфейсом фирменной операционной системы ColorOS.

Серия OPPO Reno4 продолжает наследие Reno3 – пионера среди "5G видеофонов", предлагая обновленные функции видеосъемки, чтобы дать возможность пользователям применить камеру смартфона максимально, сообщает 24 канал.

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Oppo Reno4 Pro

Смартфон сочетает обновленные функции изображения и возможности 65 Вт зарядки SuperVOOC 2.0 в ультратонком корпусе. Толщина корпуса Reno4 Pro – 7,7 мм, а вес устройства составляет около 165 г, что делает его самым тонким устройством в своем ценовом диапазоне. Гаджет получил изогнутый по бокам 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.



Oppo Reno4 Pro

В роле аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ. За автономность отвечает пара аккумуляторов общей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Благодаря быстрой зарядке смартфон может полностью зарядиться за 36 минут. Кроме того, всего 5 минут зарядки достаточно, чтобы в течение 4 часов просматривать видео на YouTube, а за 10 минут подзарядки пользователь получит 49% заряда аккумулятора.



Гаджет получил действительно качественную камеру

Производитель сделал ставку на камеру, установив в Reno4 Pro три модуля с разрешением 48 Мп для обычных фото, 12 Мп для сверхширокоугольных (120°) и 13 Мп с 5-кратным гибридным и 20-кратным цифровым зумом. Дополнительно смартфон оснащается лазерным автофокусом. OPPO заявляет о высоком качестве съемки видео, в том числе и в условиях недостаточного освещения. Для этого предусмотрена поддержка технологии стабилизации изображения Super Image Stabilizer Pro и Live HDR для улучшения цветопередачи и повышения детализации.

Технические характеристики Reno4 Pro

Дисплей AMOLED, 6,55", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 5

AMOLED, 6,55", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 5 Процессор Snapdragon 765G, графика Adreno 620

Snapdragon 765G, графика Adreno 620 Аккумулятор 4000 мАг (2 х 2000 мАг), быстрая зарядка мощностью 65 Вт

4000 мАг (2 х 2000 мАг), быстрая зарядка мощностью 65 Вт Связь 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C Память Оперативная: 8 ГБ, LPDDR4x; постоянная 256 ГБ, UFS 2.1 + слот карты памяти до 256 Гб

Оперативная: 8 ГБ, LPDDR4x; постоянная 256 ГБ, UFS 2.1 + слот карты памяти до 256 Гб Камера 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7, OIS) + 12 Мп (Sony IMX708, f / 2.2, угол обзора 120 °) + 13 Мп (5-кратный гибридный зум, f / 2.4), лазерный автофокус; фронталка 32 Мп

48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7, OIS) + 12 Мп (Sony IMX708, f / 2.2, угол обзора 120 °) + 13 Мп (5-кратный гибридный зум, f / 2.4), лазерный автофокус; фронталка 32 Мп ОС Android 10 + ColorOS 7.2

Android 10 + ColorOS 7.2 БезопасностьСканер отпечатков пальцев на экране

Oppo Reno4 Lite

Смартфон получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 точек и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Для двойной фронталки предусмотрен небольшой овальный вырез, камера имеет 16 + 2 Мп. Основная камера устройства представлена четырьмя сенсорами – главным на 48 Мп, 8-мегапиксельным с широкоугольной оптикой, а также макромодулем и датчиком глубины, на 2 Мп каждый.



Смартфон Oppo Reno4 Lite

OPPO Reno4 Lite построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P95 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Емкость внутреннего флэш-накопителя модели составляет 128 ГБ. Аккумулятор с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт получил емкость 4015 мАч.

Полезной особенностью гаджета стал модуль NFC для бесконтактной оплаты. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 10 с фирменным программным интерфейсом ColorOS 7.2.

Технические характеристики Reno4 Lite

Дисплей AMOLED, 6,43", 2400х1080, стекло Gorilla Glass 5

AMOLED, 6,43", 2400х1080, стекло Gorilla Glass 5 Процессор Helio P95 (12 нм), Octa-core (2x2.2 ГГц Cortex-A75 & 6x2.0 ГГц Cortex-A55)

Helio P95 (12 нм), Octa-core (2x2.2 ГГц Cortex-A75 & 6x2.0 ГГц Cortex-A55) Аккумулятор 4000 мАг (2 х 2000 мАг), быстрая зарядка мощностью 35 Вт

4000 мАг (2 х 2000 мАг), быстрая зарядка мощностью 35 Вт Связь Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C Память Оперативная: 8 ГБ, LPDDR4x; постоянная 128 ГБ, UFS 2.1 + слот карты памяти до 256 Гб

Оперативная: 8 ГБ, LPDDR4x; постоянная 128 ГБ, UFS 2.1 + слот карты памяти до 256 Гб Камера 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2 ультра широкий угол 119˚), 2Мп (f/2.4, портрет), 2Мп (f/2.4, ЧБ); фронталка 16 + 2 Мп

48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2 ультра широкий угол 119˚), 2Мп (f/2.4, портрет), 2Мп (f/2.4, ЧБ); фронталка 16 + 2 ОС Android 10 + ColorOS 7.2

Android 10 + ColorOS 7.2 БезопасностьСканер отпечатков пальцев на экране

Цена

В Украине Орро Reno4 серия смартфонов уже доступна для пользователей на сайтах и в сетях магазинов техники.

Reno4 Pro (8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM) стоит 17 999 гривен.

Reno4 Lite (8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM) обойдется в 11 999 гривен.



Смартфоны уже можно купить в магазинах техники в Украине