Компания OPPO в сотрудничестве с японской дизайнерской студией Nendo разработала новую концепцию гибкого смартфона. Устройство с предварительным названием OPPO X Nendo имеет трехшарнирную конструкцию и получило поддержку стилуса.

Аппарат, который вендор называет "слайдерфон", в сложенном состоянии легко помещается в руке, сообщает 24 канал.

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Особенности концепта

Открыв одну часть, пользователь получит доступ к 1,5-дюймовому экрану, с помощью которого можно проверять сообщения, отвечать на звонки и настраивать плеер.

Следующее раскрытие смартфона увеличит дисплей до 3,15 дюйма. Согласно описанию, устройство удобно при съемке фото или видео, а также для некоторых обычных игр. В полностью разложенном состоянии устройство имеет вытянутый экран с нестандартным соотношением сторон, диагональю 7 дюймов и тонкими рамками.



OPPO X Nendo

В альбомном формате аппарат можно использовать в режиме многозадачности, применяя стилус, который прячется в корпусе смартфона. На внешней стороне гаджета размещена камера с тремя датчиками и светодиодной вспышкой.

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Когда OPPO X Nendo появится на рынке

OPPO не раскрывает технические характеристики аппарата и возможные сроки релиза. Хотя в ассортименте компании еще нет гибких гаджетов, ожидается, что эта модель не станет дебютом производителя в новом форм-факторе. По слухам, первым таким аппаратом станет смартфон OPPO X+.