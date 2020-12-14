OPPO продемонстрировала новую концепцию гибкого смартфона
Компания OPPO в сотрудничестве с японской дизайнерской студией Nendo разработала новую концепцию гибкого смартфона. Устройство с предварительным названием OPPO X Nendo имеет трехшарнирную конструкцию и получило поддержку стилуса.
Аппарат, который вендор называет "слайдерфон", в сложенном состоянии легко помещается в руке, сообщает 24 канал.
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Особенности концепта
Открыв одну часть, пользователь получит доступ к 1,5-дюймовому экрану, с помощью которого можно проверять сообщения, отвечать на звонки и настраивать плеер.
Следующее раскрытие смартфона увеличит дисплей до 3,15 дюйма. Согласно описанию, устройство удобно при съемке фото или видео, а также для некоторых обычных игр. В полностью разложенном состоянии устройство имеет вытянутый экран с нестандартным соотношением сторон, диагональю 7 дюймов и тонкими рамками.
OPPO X Nendo
В альбомном формате аппарат можно использовать в режиме многозадачности, применяя стилус, который прячется в корпусе смартфона. На внешней стороне гаджета размещена камера с тремя датчиками и светодиодной вспышкой.
Смартфон можно сложить до размеров кредитной карты
Когда OPPO X Nendo появится на рынке
OPPO не раскрывает технические характеристики аппарата и возможные сроки релиза. Хотя в ассортименте компании еще нет гибких гаджетов, ожидается, что эта модель не станет дебютом производителя в новом форм-факторе. По слухам, первым таким аппаратом станет смартфон OPPO X+.
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