Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала тизер-изображение, анонсирующее новый гаджет – очки дополненной реальности следующего поколения.

Устройство дебютирует уже 17 ноября в рамках мероприятия 2020 OPPO Future Technology Conference, которое пройдет в городе Шэньчжэне (провинция Гуандун, КНР), пишет gizmochina.

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Что известно

Внешне новинка напоминает обычные солнцезащитные очки. Благодаря специальной системе визуализации владельцы смогут видеть реальный мир и сгенерированное электронной системой изображение.



Новые очки дополненной реальности от ОРРО / Фото ОРРО

В верхних углах линз можно заметить интегрированные камеры. Дополнительные датчики расположены в области переносицы. Сообщают о наличии сенсоров глубины, микрофонов с возможностью распознавания голосовых команд и аудиосистемы с поддержкой объемного звучания.

На OPPO Future Technology Conference также ожидается анонс других интересных новинок. По слухам, будет продемонстрирован складывающийся смартфон с гибким дисплеем, за которым расположится камера.

Кроме того, OPPO, возможно, покажет новейшие технологии сверхбыстрой зарядки: проводную мощностью 125 Вт и беспроводную мощностью 65 Вт.