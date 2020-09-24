Компания Oppo известна, прежде всего, выпуском смартфонов. Однако, похоже, производитель начинает расширять сферу деятельности. Уже скоро должны представить первые смарт-часы Oppo. А сейчас появилась информация о первом умном телевизоре.

Об этом компания официально объявила на конференции разработчиков Oppo Developer Conference, передает Gizmochina.

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После запуска фитнес-браслетов и смарт-часов мы выпустим свой первый умный телевизор,

– заявил вице-президент Oppo Лю Бо.

Что известно

Интересно, что впервые о выходе на рынок телевизоров производитель смартфонов Oppo заявил на конференции Oppo Inno Day в декабре 2019 года.

Известно, что будущие телевизоры Oppo, а также их пульты получили сертификаты 3C и Bluetooth SIG соответственно.

В стартовой линейке будут модели с экранами диагональю 55 и 65 дюймов. Что касается подробных технических характеристик, то их компания пока не разглашает.

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Когда ждать

Как обещает Oppo, новый продукт должны официально представить уже в октябре. Точной даты пока нет.