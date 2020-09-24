Oppo провела презентацию, во время которой показала ряд интересных продуктов. В частности, нам анонсировали долгожданные умные часы бренда Oppo Watch ECG Edition.

Это улучшенная версия первых смарт-часов бренда Oppo Watch, передает Gizmochina.

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Что интересного

Oppo Watch ECG Edition работает на базе системы Snapdragon 2500 и чипа Apollo 3. Здесь предусмотрено гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной флэш-памяти.

Корпус новинки изготовлен из нержавеющей стали 316L с керамикой и сапфировым стеклом. На правой части расположены физические клавиши. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 1,91 дюйма. Он охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3.



Oppo Watch ECG Edition делает ЭКГ на уровне меддевайса / gizmochina.com

Емкость аккумулятора здесь составляет 430 мАч. В режиме экономии энергии он может проработать 21 день. При этом во время активного пользования заряда хватает на 40 часов.

Функции

Новинка позаимствовала одну из важных фишек Apple Watch – электрокардиограмму. Причем производитель уверяет – точность измерения можно приравнивать к медицинскому. Отслеживание ЭКГ позволяет Oppo Watch ECG выявлять самые распространенные сердечные аномалии, такие как фибрилляция предсердий, преждевременное сердцебиение и наджелудочковая тахикардия.

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Часы могут обеспечивать круглосуточный мониторинг сердечного ритма. Кроме того, Oppo Watch ECG Edition поддерживает e-SIM, то есть пользователи могут совершать звонки без смартфона.

Устройство работает под управлением версии ColorOS Watch. Есть влагозащита по стандарту 5 АТМ.

Цена

Oppo Watch ECG Edition оценили в 365 долларов (чуть больше 10 тысяч гривен).