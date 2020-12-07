Патентный портфель компании OPPO пополнил документ с описанием оригинального даже по меркам 2020-го дизайна нового смартфона с дисплеем без вырезов и отверстий. В качестве альтернативы подэкранной или выдвижной камере производитель выбрал сменный основной модуль, который также можно использовать как независимую портативную камеру.

Согласно патентной документации Oppo, опубликованной Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), основная камера новинки будет выглядеть как прямоугольный блок с двумя сенсорами и вспышкой, закрепленный в верхней части задней крышки. Интересно Oppo Reno4 Lite-Еще немного и флагман: обзор смартфона, характеристики и цена Как это выглядит Блок камеры получит собственный аккумулятор, который позволит использовать его отдельно от смартфона. Патентные изображения концепции сменной камеры Oppo Для съемки селфи и видеозвонков модуль оборудуют коннектором USB Type-C, с помощью которого камеру можно будет прикрепить к порту на нижнем торце самого аппарата. При этом разъем будет поворотным, что упростит его крепление к задней панели смартфона. Возможная дата появления коммерческой модели необычного устройства и его технические характеристики неизвестны.