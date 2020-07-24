Украинское агентство по маркетинговым исследованиям InMind провело исследование и определило, что самым популярным мессенджером среди украинцев в июне стал Viber. Им пользуются 99% опрошенных украинцев возрасте от 25 до 34 лет.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Rakuten Viber в Украине. Большинство респондентов заявили, что используют Viber для общения с семьей, соседями, родителями и для обучения.

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Кстати, в Viber говорят, что зафиксировали увеличение количества случаев использования приложения на ПК на 28% в мае по сравнению с январем 2020 года.

Вероятно, причиной является запуск функции групповых звонков, что стало особенно актуальным во время пандемии.

В общем, во всем мире за одну минуту в Viber присылают 3 миллиона сообщений, 300 тысяч стикеров и более 1,5 миллиона изображений.

Другие популярные мессенджеры

На втором месте среди молодых украинцев в июне стал Facebook Messenger. А на третьей строчке оказался Telegram. Еще два мессенджера WhatsApp и Skype занимают 4 и 5 ступени. Ими пользуются менее 50% украинцев (в возрасте от 25 до 34 лет).

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Опрос проводился среди населения Украины, проживающего в городах с населением более 50 тысяч человек.