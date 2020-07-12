Мы уже увидели дизайн Sony PlayStation 5 и контроллера DualSense, но вопрос их габаритов остается открытым. Насколько большими будут эти устройства? Если верить недавно обнаруженным в сети фотографиям, геймпад будет просто гигантским.

На фото, которое появилось в сети геймпад от новой Sony PlayStation 5 выглядит действительно гигантским, сообщает. Впрочем, стоит отметить, что фото сделано с необычного ракурса и в обычных условиях геймпад, скорее всего, не будет сильно отличаться по размерам от современных.

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Живое фото контроллера DualSense для PlayStation 5

Можно ли верить фото

Согласно информации инсайдера, эта фотография утекла прямо с фабрики по производству PlayStation 5. Фанаты обращают внимание на то, что судя по габаритам, геймпад DualSense значительно "прибавил в весе" – на снимке он выглядит гораздо больше, чем DualShock 4. С другой стороны, у автора фотографии просто может быть очень маленькая ладонь. Делать однозначные выводы пока рано.

Напомним, что DualSense получит новую систему вибрации и динамическое сопротивление курков – по заявлениям разработчиков, это изменит ощущения отдачи от видеоигр раз и навсегда. О стоимости геймпада можно почитать здесь.

Напомним, что выход консоли PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года.