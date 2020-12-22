НАСА открыло фотогалерею со снимками из каталога Колдуэлла, сделанных телескопом Хаббл. В каталог Колдуэлла включены лишь те объекты, которые можно разглядеть в небе без профессиональной техники: с помощью любительского телескопа или даже невооруженным глазом.

Космический телескоп Хаббл запустили в 1990 году. Он работает уже более трех десятилетий. К юбилею телескопа НАСА показало 50 самых впечатляющих снимков, сделанных аппаратом.

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Что известно



Одно из изображений каталога Колдуэлла / Фото НАСА

Каталог Колдуэлла, составленный астрономом-любителем и писателем сэром Патриком Альфредом Колдуэлл-Муром, впервые опубликовали в 1995 году в журнале Sky & Telescope. Он стал дополнением к каталогу Мессье, который состоит из 110 объектов, собранных французским астрономом Шарлем Мессье в XVIII веке.



Одно из изображений каталога Колдуэлла / Фото НАСА

Интересно то, что Мессье был охотником за кометами, и его каталог – это список объектов, которые его раздражали. Они не являются кометами, и поэтому их, вроде бы, можно было спокойно игнорировать при наблюдениях. Однако его каталог оказался очень полезным для астрономов-любителей, поскольку включает туманности, звездные скопления и соседние галактики, которые можно довольно легко рассмотреть.

Хотя космический телескоп Хаббл не делал снимков всех объектов в каталоге Колдуэлла, по состоянию на август 2020 года он наблюдал 98 из них. Обработанные изображения для 87 объектов Колдуэлла включены в опубликованную подборку.

Некоторые из изображений Хаббла представляют собой крупные планы особо интересной области какого-то крупного объекта, а не захвата его целиком, поскольку, имея высокое разрешение, телескоп одновременно может охватывать небольшие части неба одновременно.



Туманность Вуаль демонстрирует высокое разрешение Хаббла, но небольшое поле зрения. Большое изображение было сделано наземным телескопом, в то время как три вставки – это крупные планы Хаббла / Фото НАСА

Некоторые изображения объектов Колдуэлла имеют необычную лестничную форму, где край изображения кажется отрезанным или отсутствующим. Эти снимки сделаны с помощью специальной камеры WFPC2, действовавшей с 1994 по 2009 год.