Дизайн PlayStation 5 понравился далеко не всем геймерам. Больше всего претензий к предполагаемым габаритам консоли и акценте на вертикальном положении. Тайваньское агентство NCC опубликовало "живые" фотографии игровой системы, которые подтвердили опасения ряда пользователей. Новинка и в самом деле выглядит очень громоздкой в горизонтальном положении.

Для наглядности авторы фотографий расположили PS5 между двумя линейками, однако Sony уже опубликовала данные о размерах консоли. Габариты базовой модели – 39x26x10,4 см, а версия All-Digital – 39x26x9,2 см, сообщает 24 канал.

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Живые фото PlayStation 5:

Напомним, что мировой релиз PlayStation 5 состоится 19 ноября – через неделю после запуска в США, Японии и ряде других стран. Стандартная версия консоли обойдется в 499 долларов или 15 999 гривен, а модель All-Digital (без дисковода) оценили в 399 долларов или 12 999 гривен.

Прием предварительных заказов на приставку стартовал еще 17 сентября, однако большинство магазинов уже распродали первую партию систем. Компания Sony пообещала доставить больше игровых приставок в ближайшее время.