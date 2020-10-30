Геологи нашли незагрязненную органику в Детройтском метеорите, который упал в 2018 году в окрестностях Дейтройта, штат Мичиган. Сделать это удалось благодаря быстрому выявлению обломков.

Статья о находке опубликована в журнале Meteoritics & Planetary Science.

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Что известно о метеорите

18 января 2018 года жители семи штатов на северо-востоке США видели в небе вспышка, по яркости подобный Солнцу. Около часа ночи по Гринвичу болид, получивший название Гамбург (Hamburg), упал на лед одного из озер в Мичигане. Оценки показали, что диаметр объекта мог составлять от 40 до 60 сантиметров, а масса – около 50 кг.



Детройтский мереорит / фото Field Museum

Обычно, когда метеорит падает на поверхность Земли, его почти сразу колонизируют бактерии и лишайники. Однако на этот раз ученые успели оперативно прибыть на место падения и вовремя взяли образцы.

Филипп Хек из Университета Чикаго и его коллеги собрали более десяти фрагментов для исследований. Метеорит оказался хондритом типа H4, который на треть состоит из железа, никеля и оливина. Лишь четыре процента всех небесных тел, падающих на Землю, принадлежат к этому типу. Анализ изотопов гелия, неона и аргона показал, что Гамбургский метеорит на протяжении 12 миллионов годов подвергался воздействию космических лучей.

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Геологи также обнаружили большое количество углеводородов – то есть органических веществ. Следующими по распространенности оказались серо и азотсодержащие соединения.

Ученые до сих пор не знают, как на Земле появились органические соединения. Одна из теорий гласит, что их на нашу планету могли принести метеориты и кометы. Работа геологов помогает узнать больше о небесных телах, и получить более полную картину эволюции Солнечной системы.