Осенью (по свежим слухам 10 сентября), Apple презентует новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 12. Сразу после анонса с продажи снимут три популярные модели iPhone.

По крайней мере в этом убеждает инсайдер iAppleTimes, передает Gizchina.com.

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Какие модели снимут с продажи

Как утверждает инсайдер, после новой презентации компания попрощается со следующими моделями:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xr.

Первая и вторая модели вышли в продажу год назад – осенью 2019 года. iPhone Xr презентовали в 2018 году и долгое время этот смартфон был самым популярным в мире.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549 — iAppleTimes (@iAppleTimes) August 20, 2020

Такой шаг выглядит вполне логичным. Ведь iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут конкурировать с будущими новинками. На счет модели Xr, то ее преемником стал iPhone 11. В настоящее время именно этот смартфон является самой популярной моделью от Apple.

Кроме того, весной производитель представил обновленную модель iPhone SE (2020), которая тоже может стать альтернативой iPhone Xr.

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Также iAppleTimes сообщает, что Apple снизит стоимость iPhone 11 – до 549 долларов за базовую модель с 64 ГБ памяти. На старте продаж этот смартфон стоил 699 долларов.