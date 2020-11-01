Людям которые увлекаются 3D-печатью хорошо известен такой термин, как недоекструзия. По сути, это дефект при печати, который делает детали слишком хрупкими и неоднородными. Но аспирант исследовательской лаборатории Массачусетского технологического института сумел превратить этот недостаток в новый материал.

Как это работает

Суть недоекструзії в 3D-печати заключается в несоответствии количества расплавленного пластика, который вытекает из сопла, скорости перемещения головки принтера, рассказывает 24 канал. Таким образом возникает неравномерное выдавливание материала. Но аспирант Джек Форман обратил внимание, что во время недоэкструзии формируется циклический рисунок.

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Взяв этот момент на вооружение, он придумал практичный вариант применения недостатка 3D-печати. В результате ему удалось получить пластиковый рулон, имитацию пластиковой ткани и даже напечатать полноценное платье.

Материал с применением явления недоекструзії, видео:

При этом площадь готового изделия может в сотни раз превышать размеры печатной области 3D-принтера. В качестве доказательства Форман распечатал рулон, который растянул вдоль бейсбольного поля.



Используя известный недостаток лаборант изобрел новый материал

Примечательно, что материал получился гибким и пластичным, но в то же время способным сохранять форму.