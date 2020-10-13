Глава OnePlus Карл Пэй решил покинуть компанию. Именно Пэй совместно с Питом Лау в 2013 году основал компанию OnePlus. Однако, во внутреннем документе с обновленной структурой руководства, появившемся в сети, имя основателя отсутствовало.

Как передает TechCrunch, Карл Пэй покинул компанию несколько недель назад.

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Замена

Обязанности Карла Пэя на себя взяла региональный гендиректор OnePlus в Индии Эмили Дай.

Как известно, несколько последних лет Карл Пэй занимался направлением недорогих смартфонов. Именно под его руководством в июле компания выпустила среднебюджетную модель OnePlus Nord.

Также существуют слухи, что производитель работает над еще более доступным смартфоном OnePlus Clover. Его стоимость не превысит 200 долларов.

Правда, никакого официального заявления от компании OnePlus или самого Карла Пэя пока не поступало. По слухам, Карл Пэй планирует создать собственную компанию. Однако, никаких деталей пока нет.