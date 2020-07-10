Американская корпорация Electronic Arts работает над выпуском реалити-шоу The Sims Spark'd. Программа будет базироваться на основе одноименной игры.

Как передает Variety, в шоу игроки The Sims 4 смогут выиграть 100 тысяч долларов.

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Детали

The Sims Spark'd будет выходить на телеканале TBS и портале Buzzfeed Multiplayer.

Сейчас запланировано четыре эпизода, которые должны выйти с 17 июля по 4 августа. В соревновании будут участвовать 12 игроков. Они должны создать персонажей, построить окружение, придумать для них историю и все это за ограниченное время.

Кстати, участниками будут популярные стримеры и блогеры. Судьями также станут знаменитости. Ведущим шоу будет финалист конкурса American Idol Райвон Оуэн.