На основе игры The Sims выпустят реалити-шоу
Американская корпорация Electronic Arts работает над выпуском реалити-шоу The Sims Spark'd. Программа будет базироваться на основе одноименной игры.
Как передает Variety, в шоу игроки The Sims 4 смогут выиграть 100 тысяч долларов.
К теме В PS Store стартовала июльская распродажа со скидками до 90%
Детали
The Sims Spark'd будет выходить на телеканале TBS и портале Buzzfeed Multiplayer.
Сейчас запланировано четыре эпизода, которые должны выйти с 17 июля по 4 августа. В соревновании будут участвовать 12 игроков. Они должны создать персонажей, построить окружение, придумать для них историю и все это за ограниченное время.
Кстати, участниками будут популярные стримеры и блогеры. Судьями также станут знаменитости. Ведущим шоу будет финалист конкурса American Idol Райвон Оуэн.
Что такое The Sims?
Это серия компьютерных игр, продюсером которой выступила Electronic Arts. Это одна из самых успешных игр за всю их историю. Игроки могут создать своего персонажа, поселить его в такой дом, который нравится. Каждый Expansion pack увеличивает количество возможностей в игре.