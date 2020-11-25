Китайский производитель Xiaomi опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2020 года. В общем, квартал прошел для компании довольно удачно – общая выручка достигла 10,95 миллиарда долларов.

Так, производитель сумел увеличить выручку на 34,5 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Gizchina.

К теме Три ложных утверждения о Xiaomi, которые вводят в заблуждение пользователей

Прибыль

Скорректированная чистая прибыль достигла 0,62 миллиарда долларов, увеличившись на 18,9% за год. При этом выручка Xiaomi от смартфонов в третьем квартале составила 7,22 миллиарда долларов, что на 47,5% больше, чем в 2019 году.

Интересно, что выручка Xiaomi за рубежом достигла рекордного уровня за квартал и составила более 6 миллиардов долларов, увеличившись на 52,1% в годовом исчислении.

Выручка сегмента AIoT (умного дома) и потребительских товаров Xiaomi достигла 2,75 миллиарда долларов, рост составил 16,1%.

Рост цены на смартфоны

Кроме того, Xiaomi подтвердила в своем финансовом отчете, что бизнес их смартфонов значительно вырос, а выручка и поставки достигли рекордных значений. В этом квартале поставки смартфонов составили 46,6 миллиона устройств, что на 45,3% больше, чем в 2019 году.

Интересно Суббренд Xiaomi Poco выпустил новый бюджетник: характеристики и цена в Украине

Выросла и средняя цена продажи смартфонов, она составила 155,07 доллара. При этом в 2019 году она составляла 152,67 доллара. Средняя цена в Китае увеличилась на 14,7%.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в третьем квартале 2020 года компания Xiaomi заняла третье место на мировом рынке смартфонов, опередив Apple.