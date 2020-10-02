Украинцы смогут открывать банковский счет удаленно в режиме онлайн. Это можно сделать с помощью цифрового паспорта.

Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации, Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов.

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Да, для дистанционного открытия счета не нужно будет предъявлять ID-карту или заграничный паспорт. Для этого достаточно будет документов Дии.

Правда, этот метод станет доступным после того, как банк подключится к системам Минцифры.

Как это сделать?

Сначала пользователю нужно авторизироваться в Дии.

После идентификации у клиента отображаются цифровые документы;

После этого банк получит данные клиента и дополнительно делает его фотофиксацию методом распознавания реальности человека.

Это все – пользователь может пользоваться услугами банка.

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Также граждане смогут делиться цифровой копией ID-карты или паспорта в отделении банка. Сейчас эта услуга находится на стадии тестирования.