Открыть банковский счет можно будет онлайн: как это сделать
Украинцы смогут открывать банковский счет удаленно в режиме онлайн. Это можно сделать с помощью цифрового паспорта.
Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации, Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов.
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Да, для дистанционного открытия счета не нужно будет предъявлять ID-карту или заграничный паспорт. Для этого достаточно будет документов Дии.
Правда, этот метод станет доступным после того, как банк подключится к системам Минцифры.
Как это сделать?
- Сначала пользователю нужно авторизироваться в Дии.
- После идентификации у клиента отображаются цифровые документы;
- После этого банк получит данные клиента и дополнительно делает его фотофиксацию методом распознавания реальности человека.
- Это все – пользователь может пользоваться услугами банка.
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Также граждане смогут делиться цифровой копией ID-карты или паспорта в отделении банка. Сейчас эта услуга находится на стадии тестирования.