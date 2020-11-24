18 ноября примерно в 100 километрах к югу от побережья Тасмании (остров у Австралии) ученые на борту исследовательского судна стали свидетелями падения метеорита. Ярко-зеленый гость из космоса пронесся по небу и разбился над морем.

То, что падение метеорита увидели не только люди, но и камеры – редкий случай.

Как рассказали в издании Science Alert , космический гость попал в объектив прибора наблюдения на корабле RV Investigator, который ведет круглосуточную прямую трансляцию в сети.

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Стоит заметить, что только по стечению обстоятельств камера была в момент падения метеорита у Тасмании в нужном положении.

Подробности рассказал представитель CSIRO (государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии) Джон Хупер:

"Метеорит пересек небо прямо перед кораблем, и распался! Это было потрясающее зрелище. И нам очень повезло, что мы зафиксировали его в прямом эфире с корабля. Размеры и яркость метеорита – невероятные!"

Полет метеорита у Австралии: яркое видео

Видео – черно-белое, но очевидцы говорят, что метеорит был зеленый. Такие метеориты не слишком редки.

Как пояснил астроном CSIRO Глен Нэгл, " более 100 тонн природного космического мусора ежедневно попадает в атмосферу Земли". Большинство остается незамеченным, потому что падает в безлюдных местностях, в океане.

Бояться такого колоссального количества "космических камней" не стоит – почти все они сгорают в атмосфере. А за большими метеоритами, которые могут создать проблемы на поверхности Земли, пристально следят в NASA.