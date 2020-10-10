В Пакистане заявили о блокировании китайской социальной сети и приложения TikTok. Пакистанский телекоммуникационный регулятор сделал это из-за того, что в приложении невозможно отфильтровать аморальный и неприличный контент.

Ранее Пакистанский орган телекоммуникаций по той же причине запретил приложения для знакомства, в частности Tinder и Grindr. Об этом сообщили на сайте The Verge.

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Почему сервис заблокировали

Ранее в Пакистане уже предупреждали TikTok о том, что необходимо фильтровать аморальный и неприличный контент. Регулятор обратил внимание на то, что соцсеть не соблюдала установок. Несмотря на это, он готов пересмотреть запрет при условии модерации незаконного контента.

Модерация – это контроль за соблюдением требований в любом обществе, группе в соцсети, на форуме или онлайн-конференции. Термин происходит от устаревшего французского слова "modération" – умеренность, сдержанность.

По данным аналитической фирмы Sensor Tower, в Пакистане TikTok установили 43 миллиона раз. В рейтинге по количеству установок соцсеть занимает 12 место. Приложение загрузили в 2,2 миллиона раз больше, чем App Store и Google Play Store.

Позиция представителей TikTok

Сервис TikTok заявил, что хочет соблюдать закон на рынках, где работает. В компании надеются согласовать решение для восстановления функционирования соцсети.