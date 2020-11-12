Ежемесячное послание Папа Римский Франциск посвятил теме высоких технологий. Он призвал мир молиться, чтобы искусственный интеллект и роботы "всегда служили человечеству".

Глава Католической церкви сказал, что искусственный интеллект находится "в центре эпохальных изменений, которые мы переживаем", а робототехника может изменить мир к лучшему.

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Что известно

По словам Франциска все это будет справедливо только в том случае, если будет использоваться людьми правильно и не будет способствовать неравенству на планете:

Действительно, если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение личности,

– заявил Франциск.

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Глава Католической церкви не в первый раз публично затрагивает тему искусственного интеллекта – в феврале 2020 года Ватикан, Microsoft и IBM опубликовали совместный "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". Он содержит шесть принципов, которыми должны руководствоваться ИИ-разработчики: прозрачность, инклюзивность, беспристрастность, надежность, безопасность и ответственность.