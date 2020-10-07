На площадке Xiaomi Youpin появился новый интересный продукт – игрушечный гоночный автомобиль Onebot Racing Car Drift Edition, который собирается из 680 отдельных блоков. Вероятно, производитель вдохновлялся продукцией LEGO.

Сейчас игрушка собирает финансирование на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin.

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Особенности конструктора

В собранном состоянии машина длиной 30 см. Внутри небольшой, но мощный двигатель (1700 об/мин). Управляется авто с помощью фирменного приложения, там же есть 3D-инструкция по сборке, которая шаг за шагом описывает весь процесс. Игрушка оснащена аккумулятором на 2000 мАч – он заряжается через порт USB Type-C.

Фото Onebot Racing Car Drift Edition:

Интересно

Onebot Racing Car Drift Edition можно приобрести за 299 юаней (1 249 гривен). Ранее компания Xiaomi уже выпускала игрушечную копию внедорожника Suzuki Jimny с дистанционным управлением.