На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin состоялась презентация портативного кардиографа от компании HiPee. Он позволяет осуществлять круглосуточный мониторинг сердца и выявлять на ранней стадии потенциальные риски для здоровья человека.

Датчик получил сертификацию Национального управления медицинской продукции Китая и позиционируется как медицинское устройство, которое работает на базе искусственного интеллекта, говорится на платформе Xiaomi Youpin.

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Возможности датчика HiPee

Он способен записывать электрокардиограмму (ЭКГ) в течение 24 часов в сутки, предупреждая владельца о любых критических изменениях в работе сердца. Крепится прибор прямо на грудь пользователя с помощью липкой основы.



Датчик крепится на грудь, он способен мониторить работу сердца в течение 24 часов / Фото xiaomiyoupin

Производитель отмечает, что в устройстве используется высокоточный датчик, который работает совместно с алгоритмом искусственного интеллекта, и способен измерять частоту сердечных сокращений с точностью до 97%. На основе полученных данных прибор способен диагностировать 24 вида сердечных рисков, выдавая подробный отчет, как это сделал бы медицинский работник. Все данные передаются в мобильное приложение.



Датчик передает данные в мобильное приложение / Фото xiaomiyoupin

Устройство будет полезно тем людям, у кого есть проблемы с сердцем. Также оно ориентировано на спортсменов, которым необходимо контролировать состояние организма во время тренировок.

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Цена

Портативный ЭКГ-трекер будет стоить 132 доллара (3 720 гривен), но в рамках краудфандинговой кампании его цена составляет 74 доллара (2 085 гривен).