Большинство дронов Xiaomi были выпущены компанией Fimi Technology. Сейчас производитель выпустил первую модель под собственным брендом. Этот дрон называется Fimi X8 SE 2020 и отличается своей компактностью.

Как передает Gizmochina, Fimi X8 SE 2020 можно складывать. В таком виде дрон имеет размер обычного смартфона.

Интересно Apple готовит оригинальный девайс: что это такое и как использовать

Что еще интересного

Хотя внешне Fimi X8 SE 2020 напоминает DJI Mavic, и его производительность выше. Габариты Fimi X8 SE 2020 в сложенном виде – 204x106x72.6 мм, а вес – около 765 граммов.

Fimi X8 SE 2020 может записывать видео с разрешением 4K, и передавать картинку на расстояние 8 км. Беспилотник имеет 5 уровень сопротивления ветру, время автономной работы достигает 35 минут.



Fimi X8 SE 2020 имеет очень компактный размер / Фото gizmochina.com

Дрон оснащен легким трехосным карданом механической стабилизации, работая с профессиональными методами управления Fimi последнего поколения с точностью управления 0,005%.

Интересно realme выпустила электрическую зубную щетку с большой автономностью

Максимальная скорость горизонтального полета достигает 18 м/с, максимальная скорость подъема – 5 м/с, максимальная скорость снижения – 4 м/с.

Цена

Стоимость Fimi X8 SE 2020 на площадке для коллективного финансирования Xiaomi Youpin составляет 2999 юаней (это 439 доллара или почти 12 000 гривен).