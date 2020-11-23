Основатель Telegram Павел Дуров поделился в своем канале впечатлениями от iPhone 12 Pro. Его отзывы – отрицательные.

Соответствующее сообщение Павел Дуров опубликовал на своем Telegram-канале.

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Что известно

Только что попробовал iPhone 12 Pro – невероятно корявое устройство. На вид и на ощупь как увеличенный iPhone 5 с 2012 года, но с уродливо разбросанными камерами, которые выпирают на 3 разных уровнях. Печальная монобровь и широкие рамки все еще присутствуют, создавая низкое соотношение экрана к корпусу и общее ощущение устаревшего устройства,

– рассказал Дуров.

Он также отметил, что компания не создает значимых инноваций даже через 9 лет после смерти Стива Джобса, все еще живя за счет технологий и репутации, которые он заложил.

Неудивительно, что в этом году продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке станет ничтожной,

– подчеркнул основатель Telegram.