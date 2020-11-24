Южноафриканская компания Pegasus Universal Aerospace разработала концепт легкого гибридного пассажирского самолета с возможностью вертикального взлета, который можно будет посадить почти где угодно. Для этого скрестили бизнес-джет и дрон.

Аппарат Pegasus Vertical Business Jet сочетает маршевые газотурбинные двигатели с четырьмя электрическими двигателями, как у дронов. Тяговые аккумуляторы у самолета отсутствуют. Электричество для двигателей вертикального взлета и посадки будут вырабатывать турбины, пишет newatlas.

Интересно Tesla Model S обошла конкурента в одной из важнейших характеристик

Что известно

Самолет Pegasus Vertical Business Jet сможет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы и садиться на нее. Запас топлива составляет 2040 килограммов, чего будет достаточно для перелетов до 4400 км со скоростью до 772 километров в час. Но если приземление и посадка будут на маленькие площадки на электрических двигателях — на яхту, на крыши небоскребов, на площадки на природе и так далее, то запас топлива и дальность снизятся в два раза.



Pegasus Vertical Business Jet / Фото Pegasus Universal Aerospace

Данный самолет рассчитан на богатых пользователей, которым будет по карману покупка или аренда подобных бизнес-джетов. Судя по описанию, Pegasus Vertical Business Jet далеко превзойдет стоимостью классические бизнес-джеты.

По оценкам разработчиков, производство Pegasus Vertical Business Jet может начаться через 6-8 лет. На данный момент компания создала игрушечную модель самолета, которая может летать как дрон. На следующем этапе планируется создать прототип в масштабе 1: 4.



Pegasus Vertical Business Jet / Фото Pegasus Universal Aerospace

Самым сложным, как предполагается, будет проектирование систем управления переходом из режима скоростного полета на газотурбинных двигателях в режим вертикального спуска или подъема на электрических двигателях.