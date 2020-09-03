Агентство космического развития Минобороны США объявило о новых контрактах с Lockheed Martin и York Space Systems на 187,5 миллионов долларов и 94 миллионов долларов соответственно. Эти средства пойдут на разработку космических аппаратов, которые будут работать в "транспортном слое вокруг Земли.

Согласно новым контрактам, эти две компании из Колорадо сконструируют по 10 относительно небольших спутников, вероятно, около 100-200 кг весом каждый. Их планируется запустить не позднее сентября 2022 года. По сути, это будут испытательные спутники для будущего созвездия из нескольких сотен единиц на высоте примерно 1000 км над поверхностью Земли.

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Агентство космического развития

Агентство появилось в начале 2019 года. Целью его работы тогда назвали "выявление будущих угроз в космосе и надзор за разработкой спутников и других средств обеспечения технологического и военного преимущества".

Ключевым компонентом стратегии нового агентства "Национальная оборонная космическая архитектура", которая позволит предоставлять различные услуги для военных, включая отслеживание гиперзвуковых ракет, навигацию в случае сбоев в системе GPS, управления боем и другие. В рамках нее предполагается создать семь "слоев", и один из них будет "транспортным". Слой будет включать от 300 до 500 спутников для работы узла космической связи. Используя оптические линии связи, эти спутники будут передавать сигналы друг другу, а также другим слоям сети и на Землю.

Такая сеть позволит американским военным отслеживать перемещения наземных объектов, а также ракетные угрозы, и передавать эту информацию на уровень "боевого управления", который будет обеспечивать автоматизированные командно-контрольные решение космического базирования, проверять цели и передавать эти данные наземным системам вооружения.

Транспортный слой для перемещения спутников

Пока у военных нет возможности осуществлять тактическую связь и целеуказание за пределами прямой видимости. К 2024 году агентство надеется развернуть более 100 транспортных спутников, чтобы начать предлагать первые возможности для этого.

Таким образом, в соответствии с новым планом военные США планируют развернуть большее количество небольших спутников с меньшим количеством функций, которые будет легко заменить в случае потери. Пентагон также хочет закупать спутники с большим количеством готовых компонентов и расширяет свою базу подрядчиков.

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Сделка с SpaceX

Весной Минобороны США подписало контракт со SpaceX. Пентагон будет экспериментировать с использованием широкополосной связи Starlink для передачи данных военными сетями. Соглашение о совместных исследованиях и разработках (CRADA) дает военным три года на тестирование. Армия получит возможность оценить производительность интернет-службы на низкой околоземной орбите [LEO] Starlink при подключении до военных систем.