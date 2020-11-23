Американские исследователи из Университета Корнелла создали систему, которая помогает игрокам взаимодействовать с виртуальными объектами. Перчатки для взаимодействия с VR позволяют почувствовать форму, температуру и другие характеристики VR-объектов.

Особенности гаджета

Новая технология выполнена в виде перчатки, способной передавать некоторые чувства, с которыми человек встречается в обычной жизни, сообщает Engadget.

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Внутри находятся датчики на основе диоксида кремния, которые отслеживают незначительные изменения длины волны. Первый прототип выглядел, как гибкий светодиод для каждого пальца, внутри которого находится прозрачная полиуретановая сердцевина, заполненная абсорбирующими красителями. В момент деформации светодиода из-за изгиба или давления красители выступают в роли "пространственных кодировщиков".

Исследователи сообщают, что создали первый прототип с поддержкой Bluetooth и встроенным аккумулятором, напечатав его на 3D-принтере. По их словам, новая технология способна дать пользователям обратную связь, что позволит имитировать осязание и другие ощущения в виртуальном мире. Кроме того, разработка может найти применение в робототехнике, позволяя машинам реагировать на контакт с другими объектами.

Сенсорные перчатки для VR, видео: