Аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала отчет о глобальных продажах ноутбуков, которые показали в текущем году ощутимый прирост по сравнению с 2019 годом.

В топ-5 производителей попала даже Apple, которая не отличается ценовой скромностью, а на долю двух популярных брендов вообще пришлась почти половина всех мировых продаж.

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Согласно отчету аналитиков, во втором квартале 2020 года около 50% реализаций ноутбуков пришлись на модели производства HP и Lenovo, которая стала лидером рейтинга с показателем 25%, или 13,6 миллиона штук.



Рейтинг производителей ноутбуков 2020 года

Американская компания продемонстрировала чуть меньший объем поставок – 24,8% (13,4 миллиона экземпляров). За ними с большим отрывом следуют Dell (15,6%), Apple (8,5%) и Acer (6,7%). Остальные 19,4% пришлись на всех остальных производителей портативных ПК вместе взятых.

Повышенный спрос, по мнению экспертов, объясняется всплеском популярности доступных моделей ноутбуков для "удаленной" работы и учебы в связи с пандемией коронавируса. Будет ли продолжаться такая тенденция в дальнейшем, авторы отчета пока не прогнозируют.