Бренд Nokia опубликовал в своем Twitter-блоге список фирменных смартфонов, которые официально получат обновление до Android 11. Стоит отметить, что вскоре после размещения соответствующий пост был удален – но его скриншоты уже успели разойтись по сети.

Таким образом Nokia ненароком намекнула владельцам перечисленных в списке моделей на быстрый апдейт системного программного обеспечения, сообщает 24 канал.

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Какие смартфоны Nokia могут получить Android 11

Смартфоны Nokia, которые получат Android 11 / Фото Nokia Mobile

Судя по изображению, к актуальной версии Android будут обновлены следующие устройства:

Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 и Nokia 2.2 – 4 квартал 2020 года

Nokia 4.2, Nokia 3.4, Nokia 2.4 и 2.3 Nokia и Nokia 1.3 – первый квартал 2021 года

Nokia 9 PureView, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.2 и Nokia 1 Plus – первая половина 2021 года

Если публикация верна, обновление коснется большинства смартфонов бренда, выпущенных не позже 2018 года, включая модель Nokia 8.1, которая стала первым устройством компании с Android Pie из коробки. При этом часть моделей, таких как Nokia 8 Sirocco и Nokia 1, судя по всему, останутся работать под управлением старой версии прошивки. В твите также отмечалось, что бренд выпустил 1000 обновлений за последние три года – скорее всего, речь идет о суммарном количестве патчей безопасности для всех поддерживаемых устройств.

Причину удаление публикации представители бренда не сообщили – не исключено, что позже список кандидатов на получение новой версии Android будет изменен или дополнен.