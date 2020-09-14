Перечень смартфонов Oppo, которые получат ColorOS 11 на базе Android 11
Компания Oppo анонсировала прошивку ColorOS 11 на базе Android 11, перейдя с седьмой версии сразу на одиннадцатую. Также стал известен график бета-тестирования и перечень смартфонов, для которых станет доступна новая версия ColorOS.
Особое внимание в ColorOS 11 уделили именно кастомизации. Пользователи могут настраивать форму иконок приложений, системный шрифт и его размер, анимации, цветовую палитру и много других частей пользовательского интерфейса, сообщает 24 канал.
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Что нового в ColorOS 11
- Функция Always-on Display с возможностью кастомизации через широкий выбор стилей и шаблонов.
- В ColorOS 11 появились новые шрифты Oppo Sans для пользовательского интерфейса. Oppo Sans бесплатные для коммерческого использования, поэтому любой дизайнер или компания могут использовать их, как захотят, отметили в Oppo.
- Темный режим предоставляет сразу три цветовые схемы: очень темный, синий темный и серый темный – каждый имеет разную интенсивность затемнения.
- Oppo разработала перевод с помощью трех пальцев на базе Google Lens. Когда пользователь делает снимок экрана с помощью жеста тремя пальцами, система мгновенно переводит контент на выбранный язык.
- Добавили функцию FlexDrop – нужно провести пальцем по экрану, чтобы свернуть открытое приложение в маленькое окно.
- Обновленный UI First 2.0 с Quantum Animation Engine с более плавной работой и новыми анимациями с технологией Super Power Saving Mode телефон может находиться в режиме ожидания в течение 12 часов и отправлять текстовые сообщения в течение 90 минут или принимать телефонные звонки в течение 1 часа с зарядом всего 5%.
- Для повышения безопасности данных в ColorOS 11 Oppo привлекла компании ISO, ePrivacy и ТростАрт.
График бета-тестирования Oppo ColorOS 11 для Западной Европы
- Декабрь 2020 года:
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Первый квартал 2021 года:
- Oppo Find X2 Neo
- Oppo Find X2 Lite
- Модели, которые восстановят позже:
- Oppo Find X2
- Oppo A72
- Oppo A52
- Oppo A91
- Oppo Reno 2Z
- Oppo Reno Z
- Oppo Reno 2
- Oppo Reno 10x Zoom
- Oppo Reno
- Oppo RenoA5 2020
- Oppo Reno A9 2020
График бета-тестирования Oppo ColorOS 11 для Восточной Европы
- Ноябрь 2020 года:
- Oppo Find X2
- Первый квартал 2021 года:
- Oppo Reno 3 Pro
- Oppo Reno 3
- Модели, которые восстановят позже:
- Oppo Reno 2Z
- Oppo Reno Z
- Oppo Reno 2
- Oppo Reno 10x Zoom
- Oppo Reno
- Oppo A72
- Oppo A52
- Oppo A91
- Oppo A5 2020
- Oppo A9 2020
Бета-версия ColorOS 11 сначала выйдет в Индии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и в Египте. C 14 сентября пользователи из этих регионов могут поставить бету на Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro и Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Позже прошивка станет доступна для европейских пользователей.