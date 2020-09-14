Компания Oppo анонсировала прошивку ColorOS 11 на базе Android 11, перейдя с седьмой версии сразу на одиннадцатую. Также стал известен график бета-тестирования и перечень смартфонов, для которых станет доступна новая версия ColorOS.

Особое внимание в ColorOS 11 уделили именно кастомизации. Пользователи могут настраивать форму иконок приложений, системный шрифт и его размер, анимации, цветовую палитру и много других частей пользовательского интерфейса, сообщает 24 канал.

Интересно Самые мощные Android-смартфоны июля – рейтинг AnTuTu

Что нового в ColorOS 11

Функция Always-on Display с возможностью кастомизации через широкий выбор стилей и шаблонов.

В ColorOS 11 появились новые шрифты Oppo Sans для пользовательского интерфейса. Oppo Sans бесплатные для коммерческого использования, поэтому любой дизайнер или компания могут использовать их, как захотят, отметили в Oppo.

Темный режим предоставляет сразу три цветовые схемы: очень темный, синий темный и серый темный – каждый имеет разную интенсивность затемнения.

Oppo разработала перевод с помощью трех пальцев на базе Google Lens. Когда пользователь делает снимок экрана с помощью жеста тремя пальцами, система мгновенно переводит контент на выбранный язык.

Добавили функцию FlexDrop – нужно провести пальцем по экрану, чтобы свернуть открытое приложение в маленькое окно.

Обновленный UI First 2.0 с Quantum Animation Engine с более плавной работой и новыми анимациями с технологией Super Power Saving Mode телефон может находиться в режиме ожидания в течение 12 часов и отправлять текстовые сообщения в течение 90 минут или принимать телефонные звонки в течение 1 часа с зарядом всего 5%.

Для повышения безопасности данных в ColorOS 11 Oppo привлекла компании ISO, ePrivacy и ТростАрт.

График бета-тестирования Oppo ColorOS 11 для Западной Европы

Декабрь 2020 года:

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Первый квартал 2021 года:

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Модели, которые восстановят позже:

Oppo Find X2

Oppo A72

Oppo A52

Oppo A91

Oppo Reno 2Z

Oppo Reno Z

Oppo Reno 2

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno

Oppo RenoA5 2020

Oppo Reno A9 2020

График бета-тестирования Oppo ColorOS 11 для Восточной Европы

Ноябрь 2020 года:

Oppo Find X2

Первый квартал 2021 года:

Oppo Reno 3 Pro

Oppo Reno 3

Модели, которые восстановят позже:

Oppo Reno 2Z

Oppo Reno Z

Oppo Reno 2

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno

Oppo A72

Oppo A52

Oppo A91

Oppo A5 2020

Oppo A9 2020

Бета-версия ColorOS 11 сначала выйдет в Индии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и в Египте. C 14 сентября пользователи из этих регионов могут поставить бету на Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro и Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Позже прошивка станет доступна для европейских пользователей.