Несмотря на стремление Xiaomi максимально долго выпускать актуальные прошивки для своих смартфонов, компания время от времени вынуждена прекращать цикл обновлений для устаревших устройств. Так, инсайдеры опубликовали модели Xiaomi которые, скорее всего, не получат свежей прошивки MIUI на базе Android 11.

В то время как Xiaomi уже приступила к распространению стабильной бета-версии фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 11, в сети появился перечень устройств, владельцам которых по заверениям фан-сообщества, не стоит ждать обновления прошивки до новой версии мобильной операционки Google.

Интересно Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат Android 11

Смартфоны Xiaomi которые не получат Android 11

Перечень включает как смартфоны Xiaomi, так и гаджеты, которые выходят под брендом Redmi:

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro, 8T, 8

Redmi Note 7 Pro, 7, 7S

Redmi 8, 8A Dual, 8A

Стоит отметить, что речь идет о неофициальном перечне устройств. Существует небольшая вероятность, что некоторые из перечисленных моделей все же получат обновление Android.

Новая MIUI 12

Релиз MIUI 12 на базе Android 11 состоится в сентябре, после чего компания опубликует финальный перечень устройств, которые могут рассчитывать на появление апдейта.