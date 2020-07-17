Команда ученых из Технологического института Карлсруэ создала эффективный метод изготовления перовскитных солнечных панелей. Новая разработка, основанная на струйной печати, обеспечит быстрое и масштабное производство панелей следующего поколения.

Ученые создали новый вид солнечных элементов со струйным абсорбирующим слоем перовскита. Ключевая особенность исследования – разработка оптимизированного процесса изготовления чернил с помощью вакуумной сушки, сообщает TechXplore.

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Особенности разработки

Решение обеспечило высокую эффективность преобразования энергии на солнечных панелях, изготовленных с помощью струйной печати. Эффективность элементов превысила 20% и этого результата достаточно, чтобы "перекрыть" возможности кремния, но ученые считают, что смогут достичь большей производительности в будущем.

Процесс также позволил получить лучший вид кристаллизации перовскитного материала с крупными зернами микрометрового размера.

"Разработка качественного процесса струйной печати для изготовления солнечных батарей на основе перовскита может обеспечить массовое производство с низкой себестоимостью и откроет доступ к модификациям печатных элементов с помощью цифровых изображений", – сообщил участник исследования Хельге Эггерс.

Проще говоря, новые солнечные панели могут быть изготовлены в любой форме и изобразить любой рисунок для эстетической интеграции на фасадах зданий, в общественных пространствах и парках.