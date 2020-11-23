Уже в феврале следующего года на Марс прибудет ровер Perseverance. После приземления на Красную планету он в первую очередь приступит к изучению кратера Джезеро. По словам представителей NASA, приземление будет записано с помощью встроенного микрофона.

Прямо сейчас Perseverance находится на пути к Марсу, сообщает 24 канал. Отследить его расположения можно с помощью специального сайта, где указано, в каком месте Солнечной системы ровер находится в реальном времени.

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Прибытие на Марс

В феврале космическая миссия прибудет в пункт назначения, после чего ровер приступит к изучению марсианского грунта, а также поисков воды и отправки собранных данных на Землю.



Ровер Perseverance перед отправкой на Марс

По словам представителей космического агентства, Perseverance станет первым ровером, приземление которого будет зафиксировано с помощью специального микрофона. 60-секундная запись расскажет о входе в атмосферу, приземлении и спуске марсохода. Сделанная запись отправится на Землю, что позволит нам услышать, как красная Планета реагирует на нового жильца.